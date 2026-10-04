Cristiano Ronaldo pode voltar quando quiser, afirma Jorge Jesus

Agora é esperar e diz que Cristiano Ronaldo volta quando quiser, "vamos ver como as coisa vão acontecer", sublinhou.





Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio de Portugal em Copenhaga, na passada quarta-feira, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus.



Uma "crise" dentro da seleção que começou no último domingo, quando Ronaldo esteve a aquecer durante a segunda parte quase toda e acabou por não entrar. Por consequência o capitão portugues abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.



Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que “a seu tempo” dirá “a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram” a decisão de abandonar a comitiva.









