Desporto
Cristiano Ronaldo pode voltar quando quiser, afirma Jorge Jesus
Jorge Jesus diz na flash entreview que toda a polémica que existe em torno da saída de Cristiano Ronaldo "foi um mal entendido". O selecionador nacional diz que a bola está nos pés de CR7 ao referir que "ele é que tem de decidir a vida dele".
Foto: José Coelho - Lusa
Agora é esperar e diz que Cristiano Ronaldo volta quando quiser, "vamos ver como as coisa vão acontecer", sublinhou.
Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio de Portugal em Copenhaga, na passada quarta-feira, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus.
Uma "crise" dentro da seleção que começou no último domingo, quando Ronaldo esteve a aquecer durante a segunda parte quase toda e acabou por não entrar. Por consequência o capitão portugues abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.
Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que “a seu tempo” dirá “a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram” a decisão de abandonar a comitiva.
Uma "crise" dentro da seleção que começou no último domingo, quando Ronaldo esteve a aquecer durante a segunda parte quase toda e acabou por não entrar. Por consequência o capitão portugues abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.
Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que “a seu tempo” dirá “a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram” a decisão de abandonar a comitiva.