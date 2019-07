Cristiano Ronaldo recebe prémio Lenda em Madrid

Foto: Feline Lim/Reuters

O antigo avançado do Real Madrid, atualmente ao serviço da Juventus, vê assim reconhecido o mérito desportivo, ao longo da carreira, como conta a correspondente da Antena 1 em Madrid, Daniela Santiago.



Cristiano Ronaldo junta, esta segunda-feira, um novo troféu aos inúmeros que tem conquistado ao longo da carreira.



O jornal desportivo espanhol Marca vai distinguir o jogador português com o Prémio Marca Leyenda, um galardão que consagra os melhores desportistas do Mundo, pela sua carreira.