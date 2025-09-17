Cristóvão Carvalho. José Mourinho "não é o meu treinador"
O candidato à presidência do Benfica esteve na RTP3 e falou sobre a saída de Bruno Lage e possível chegada de José Mourinho. Cristóvão Carvalho declarou de forma perentória que a sua escolha para novo treinador do clube da Luz será Jurgen Klopp.
Cristóvão Carvalho anunciou ter um projeto europeu para o Benfica e revelou que o seu treinador será o alemão Jurgen Klopp.
"Não falei com ele mas tenho as coisas trabalhadas e preparadas para o convencer de um projeto sólido e sustentável para ele vir treinar e fazer do Benfica campeão europeu".
O candidato recusou ficar refém das decisões de Rui Costa e garantiu que, se José Mourinho for escolhido como novo treinador do Benfica, que irá rescindir com o técnico português.
"Se eu chegar a presidente do Benfica e o treinador estiver contratado, seja por um mês, seja por um ano, e for Mourinho, ele não é o meu treinador e, portanto, rescindirei o contrato com ele", declarou.