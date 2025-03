O Futebol Clube do Porto joga no domingo em casa do Estoril-Praia. A novidade do último treino foi o regresso de Danny Namaso, que voltou da seleção dos Camarões.

Marko Grujic e Vasco Sousa continuam entregues ao departamento médico, situação que vai manter-se até ao final da temporada.



Os dragões estão no terceiro lugar, com os mesmos 53 pontos do Braga e a nove do líder, Sporting.