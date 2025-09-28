Deslocação do Porto a Arouca fecha sétima jornada do campeonato

O Futebol Clube do Porto desloca-se na segunda-feira a Arouca. O plantel azul e branco regressou este domingo ao trabalho no Olival, após um dia de folga.

Eustáquio está de volta às opções, depois de ter cumprido castigo no jogo europeu. O triunfo na Áustria, frente ao Salzburgo, por 1-0 fez subir para sete as vitórias consecutivas dos portistas esta época.

Para o jogo em Arouca Francesco Farioli só pensa em manter a invencibilidade e a liderança do campeonato.

Na quinta-feira, o FC Porto defronta o Estrela Vermelha e, no próximo domingo, recebe o Benfica.

O treinador dos dragões desvalorizou, na manhã deste domingo, as dificuldades colocadas pelo calendário.
