Desporto
Dez anos depois. Éder marcou o golo mais importante do futebol luso
Faz hoje precisamente dez anos que Portugal conquistou o Campeonato da Europa. Uma vitória histórica com um golo histórico frente à França, que jogava em casa.
Há dez anos, Éder saltava do banco para marcar o golo da vitória e fazer história já durante o prolongamento, ao minuto 109. Afirma que o lance que resultou em golo foi fruto de um "instinto" em procurar a baliza.
Nesta entrevista, o ex-jogador da seleção nacional faz também o balanço do Mundial 2026 da atual equipa das "quinas" e deixa uma previsão sobre o que será a equipa sob os comandos do novo selecionador, Jorge Jesus.