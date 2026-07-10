Dez anos depois. Éder marcou o golo mais importante do futebol luso

O golo da vitória foi apontado por Éder, que esteve esta sexta-feira no Telejornal para falar sobre este momento incontornável do futebol português.



Há dez anos, Éder saltava do banco para marcar o golo da vitória e fazer história já durante o prolongamento, ao minuto 109. Afirma que o lance que resultou em golo foi fruto de um "instinto" em procurar a baliza.



Nesta entrevista, o ex-jogador da seleção nacional faz também o balanço do Mundial 2026 da atual equipa das "quinas" e deixa uma previsão sobre o que será a equipa sob os comandos do novo selecionador, Jorge Jesus.