Dia de decisões. Sporting quer assegurar segundo lugar e a Champions

"O mister [Mourinho] deve ser tão devoto como eu", atirou Rui Borges, recusando "entrar nessa luta" e preferindo orientar o discurso para o adversário de sábado, o Gil Vicente, “uma boa equipa, que está a fazer um bom campeonato”.



Quanto ao facto de o Sporting não ter alcançado o objetivo do tricampeonato, Borges assumiu responsabilidades, garantindo que dará sempre a cara pelo seu grupo.



“Se não consegui ganhar é porque tenho de ser mais competente, eu e a minha equipa técnica. Porque eu já disse que vou sempre dar a cara pela minha equipa, porque eles dão tudo. São um grupo extraordinário, merecem que eu dê a cara por eles e vou dar sempre”, elogiou.



Noutro prisma, ‘fintou’ uma pergunta sobre o médio Rodrigo Zalazar, cuja contratação o Sporting anunciou minutos depois de terminar a conferência de imprensa, e recusou falar de outros rumores de mercado alegando que, a acreditar nos mesmos, os ‘leões’ já teriam “duas equipas para a próxima época”.



“Não é o momento para falarmos de mercado, mas sim para estamos focados no jogo de amanhã [sábado], que nos poderá dar uma presença na Liga dos Campeões”, contestou.



E, em relação ao jogo de sábado, elogiou o apoio dos adeptos que já esgotaram o Estádio José Alvalade para a última partida do campeonato e lembrou a “energia boa” que permitiu ao Sporting, na época passada, vencer os ‘galos’ no “último ou penúltimo minuto”.



“Mas não falámos em relação à época passada. Falámos, sim, em relação ao jogo que tivemos lá em Barcelos (1-1) nesta época e analisámos da melhor forma”, admitiu, questionado sobre se o grupo tinha falado sobre o golo de Eduardo Quaresma, na época passada, que permitiu visitar o Benfica, na penúltima jornada, na frente do campeonato.



O Sporting recebe o Gil Vicente no sábado, em partida da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).



A equipa orientada por Rui Borges procura fechar o campeonato com a terceira vitória consecutiva para manter o segundo lugar, de acesso à Liga dos Campeões, à frente do Benfica que, na semana passada, ‘escorregou’ com o Sporting de Braga (2-2), na Luz, e permitiu aos ‘leões’ voltarem a passar para a frente dessa ‘corrida’.



O Gil Vicente, orientado por César Peixoto, venceu apenas um dos últimos cinco jogos na I Liga, mas segue em sexto lugar, a três pontos do Famalicão, e ainda com hipóteses de se qualificar para as competições europeias.