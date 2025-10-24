Dificuldades frente ao Benfica não abalam confiança do Arouca

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, mostrou-se confiante e entusiasmado para o jogo com o Benfica, da nona jornada da I Liga, defendendo um Arouca corajoso, competitivo e fiel à sua identidade.



“Estamos com entusiasmo, foco e muita ambição por voltarmos à competição da Liga. Fizemos um bom jogo para a Taça de Portugal, num contexto difícil e contra um adversário muito exigente, e isso deu-nos confiança. A equipa está a competir bem, está viva, e queremos continuar esse caminho, mostrando a nossa identidade e a nossa paixão pelo jogo”, afirmou Vasco Seabra, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



O técnico arouquense destacou a força do Benfica, mas assumiu um Arouca em campo com coragem e determinação: “Sabemos que vamos enfrentar uma equipa fortíssima, recheada de jogadores de enorme valor e orientada por um treinador de referência mundial. O Benfica tem muita qualidade individual e coletiva, mas nós queremos desafiar-nos a competir ao mais alto nível, a procurar os nossos momentos e a mostrar o que valemos. Vamos precisar de estar organizados, corajosos e muito concentrados”.



Sobre o ambiente que se espera na Luz, num jogo que coincide com as eleições do clube 'encarnado' e depois da derrota do Benfica frente ao Newcastle na Liga dos Campeões, Vasco Seabra afirmou que isso “não afeta o Arouca”.



“As eleições e o contexto do Benfica são questões deles. Nós focamo-nos no que podemos controlar. Sabemos que vamos jogar perante 65 mil adeptos e contra uma equipa muito motivada, mas olhamos para dentro, para nós mesmos. No ano passado fizemos um grande jogo na Luz e trouxemos um ponto. Este ano queremos fazer uma exibição ainda melhor e, se possível, trazer três pontos”, declarou.





O Benfica, terceiro classificado, com 18 pontos, recebe o Arouca, 11.º, com nove, às 20:30 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da nona jornada da I Liga, dirigido por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.



(Com Lusa)