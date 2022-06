Diogo Jota quer jogar em qualquer posição

O futebolista foi confrontado com a sua polivalência na frente de ataque e respondeu: "Seja à esquerda, ao meio ou na direita... gosto é de jogar".





E sobre a sua polivalência explicou: "Depende muito dos jogos e da ideia para cada jogo. Gosto é de jogar, seja à esquerda, ao meio ou na direita. Sempre que estou em campo dou o meu melhor, obviamente com caraterísticas diferentes, mas acho que cabe ao mister fazer essas escolhas. Quando for lá para dentro, é dar o meu melhor independentemente da posição".







Questionado se ficou surpreendido com o resultado da Rep. Checa frente à Espanha frisou: "Não, não. Já têm vindo a apresentar esses resultados há algum tempo, chegaram aos 'quartos' do Europeu e nós não conseguimos. Só por aí dá para perceber a qualidade deles. Na qualificação para o Mundial só perderam nas 'meias'. Mostraram até agora que têm qualidade para estarem aqui".





E com quem acha que as suas caraterísticas encaixam melhor na seleção? Diogo Costa considerou: "Se eu jogar, o que jogar comigo será o mais indicado, não tenho dúvidas. Não há preferências, todos temos a qualidade e a destreza para ajudar a Seleção, não adianta escolher caras. Obviamente que todos gostamos de estar lá dentro, mas quando lá estou sei que quem está ao meu lado tem qualidade suficiente para ajudar o nosso país a vencer".





A propósito da época desgastante que terminou e da frescura física que ainda possa restar afirmou: "É verdade que foi desgastante a vários níveis, mas estarmos a representar a Seleção com a vontade de chegar à fase final. Quando chegamos a um grupo em que gostamos muito uns dos outros é muito agradável e estamos sempre aqui com um sorriso na cara. No que toca a representar a seleção dentro de campo, não há cansaço que nos afete, estamos sempre aqui para ajudar".





Sobre o que espera do jogo realçou: "Acho que será um jogo diferente do que foi o jogo com a Suíça, que dava mais valor à posse de bola. Acho que a Rep. Checa não faz tanto isso, joga com mais defesas. Irá haver menos espaço, será certamente mais complicado a esse nível, irá exigir mais paciência. Eles têm qualidade para fazer isso e temos de esperar dificuldades, e é isso mesmo que esperamos".





À margem da antevisão do jogo e questionado sobre se Darwin era boa contratação para o Liverpool referiu: "Não sei, estou focado na seleção. Não faço ideia. Tive oportunidade de jogar contra ele, é um bom jogador, mas não posso dizer nada mais neste momento".