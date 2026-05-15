"Domingo penso nisso". Mourinho tem proposta oficial de renovação do Benfica
José Mourinho revela que o Benfica lhe apresentou uma proposta oficial para a renovação do contrato de treinador. Afirma que o agente não lhe disse ter recebido qualquer proposta do Real Madrid e, que se tivesse recebido, diria o mesmo: "Domingo começo a pensar nisso".
Na antevisão ao Estoril Praia, pouco ou nada se falou do jogo, pois o assunto do momento, relacionado com a sua continuidade, face ao alegado interesse do Real Madrid, dominou e contou ainda com presença da imprensa espanhola no Seixal.
José Mourinho voltou a considerar que o Benfica precisa de ‘milagres’ para acabar a I Liga na segunda posição, numa crítica a arbitragens e polémicas que marcaram a temporada, embora com a convicção de que os ‘encarnados’ vençam no Estoril.
“As coisas são tão óbvias que eu não acredito que haja algum benfiquista que não tenha entendido. Se um benfiquista esteve mais distraído durante a época, basta focar no fim de semana passado ou há dois jogos antes desse, para perceber toda a história. Aí digo que há motivos para preocupação. O ano passado acabou como acabou, com aquela final da Taça. Este ano, muito provavelmente, há os mesmos níveis de frustração”, sublinhou, em alusão ao triunfo do Sporting ao Rio Ave (4-1).
Com elogios ao “desenvolvimento extraordinário” de Schjelderup e admitindo que o jogo de sábado será o último de ‘águia’ ao peito para alguns jogadores, Mourinho expressou o orgulho por treinar o Benfica e um grupo de “rapazes extraordinários”.
“Ficará a frustração de, neste momento, para o Benfica conseguir coisas grandes são precisos ‘milagres’ e não deveria ser preciso. Deveria ser o curso natural das coisas, com mérito para quem trabalha. Eu continuarei a defender este grupo de trabalho de gente extraordinária, mas lutar com um ‘milagre’ é muito difícil. Estes rapazes foram extraordinários, eu adoro trabalhar com eles e, sendo hoje o último treino, será com alguma emoção que me vou despedir deles, até breve”, realçou.
O Benfica, terceiro, com 77 pontos, visita o Estoril Praia, nono, com 39, no sábado, às 20:30, para 34.ª e última ronda da I Liga, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.
(Com Lusa)