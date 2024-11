Benfica e Futebol Clube do Porto preparam o clássico de domingo. O jogo está marcado para as 20h45 no Estádio da Luz. A equipa da casa chega a este encontro após uma derrota por 1-0 frente ao Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

Alexander Bah já treinou, mas ainda de forma condicionada. Não deverá, por isso, integrar o 11 inicial.



No terceiro lugar do campeonato, com 22 pontos, o treinador Bruno Lage garante que o Benfica está pronto para reagir à derrota na Liga dos Campeões.