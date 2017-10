"É um momento único na minha carreira", Cristiano Ronaldo

Foto: Andy Rain - EPA

Apesar de falar em maior emoção noutras altura, o internacional português declarou que continua a sentir algum nervosismo antes do vencedor ser anunciado.



"É um momento único na minha carreira. Onze vezes em grandes palcos é um motivo de grande orgulho. Uma carreira espetacular e ano após anos tentar ser sempre o melhor", disse Cristiano Ronaldo.



Sobre a grande rivalidade com Messi, CR7 não escondeu que a boa forma do argentino o motiva todas as épocas.



"Não é normal ter dois jogadores onze vezes nos grandes palcos. Ganhar onze vezes seguidas no melhor onze do ano, não há coincidências", afirmou.