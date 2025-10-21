Desporto
Eleições no Benfica. Luís Filipe Vieira diz que casos judiciais não são obstáculos à candidatura
Em entrevista à RTP quando faltam poucos dias antes das eleições para a presidência do Benfica, Luís Filipe Vieira falou sobre os processos judiciais em que está envolvido e recusa que a candidatura seja uma forma de fugir aos mesmos.
Sobre a presidência de Rui Costa, afirma que o Benfica esteve quatro anos sem liderança.
Luís Filipe Vieira adiantou ainda que pretende renovar contrato com o treinador José Mourinho por mais quatro anos.
Luís Filipe Vieira, empresário de 76 anos, foi presidente entre 2003 e 2021, candidata-se depois de se ter demitido do clube na sequência duma investigação judicial que o levou a ser constituído arguido e detido para interrogatório.