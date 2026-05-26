Desporto
Eleições no Real Madrid determinantes para o futuro de José Mourinho
As eleições no Real Madrid estão a condicionar o regresso de José Mourinho para o clube da capital espanhola. O processo eleitoral está marcado para 7 de junho, assim como da respetiva reeleição de Florentino Pérez.
A RTP apurou que, devido ao período eleitoral em curso no clube espanhol, Mourinho não vai acionar a cláusula que lhe permite rescindir com o Benfica até esta terça-feira por sete milhões de euros.
Assim, o Benfica vai acabar por receber quase 15 milhões de euros do Real Madrid.