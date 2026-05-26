Eleições no Real Madrid determinantes para o futuro de José Mourinho

Também a votos está Enrique Riquelme que embora elogie o técnico português, prefere Jürgen Klopp para treinador.



A RTP apurou que, devido ao período eleitoral em curso no clube espanhol, Mourinho não vai acionar a cláusula que lhe permite rescindir com o Benfica até esta terça-feira por sete milhões de euros.



Assim, o Benfica vai acabar por receber quase 15 milhões de euros do Real Madrid.

