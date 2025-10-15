Desporto
Empate vai servir para "aprender muito e gerir" na preparação para o Mundial
Portugal adiou a qualificação para o Campeonato do Mundo, após um empate a dois golos com a Hungria. Um empate que o selecionador português classifica como uma "pena" o não apuramento, e refere que este resultado vai servir para aprender e gerir os próximos encontros rumo ao mundial.
A formação húngara adiantou-se no marcador logo nos minutos iniciais, por intermédio de Szalai.
Portugal restabeleceu a igualdade por Cristiano Ronaldo, que viria a bisar e a colocar a seleção nacional em vantagem ainda nos descontos da primeira parte.
A liderança portuguesa, contudo, desvaneceu-se. A Hungria repôs a igualdade no período de compensação da segunda parte.