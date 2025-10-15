Empate vai servir para "aprender muito e gerir" na preparação para o Mundial

A formação húngara adiantou-se no marcador logo nos minutos iniciais, por intermédio de Szalai.





Portugal restabeleceu a igualdade por Cristiano Ronaldo, que viria a bisar e a colocar a seleção nacional em vantagem ainda nos descontos da primeira parte.

A liderança portuguesa, contudo, desvaneceu-se. A Hungria repôs a igualdade no período de compensação da segunda parte.