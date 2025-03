Entrevista Fernando Gomes - Candidato Presidência do COP

Fernando Gomes, 73 anos, é candidato à presidência do Comité Olímpico de Portugal, pela lista B.

Foi o presidente com maior sucesso na história da Federação Portuguesa de Futebol, na qual deixou um investimento inédito em infraestruturas, na Cidade do Futebol, vários títulos de selecções nacionais, incluindo o Euro2016 e o maior volume de sempre em receitas, durante os 13 anos em que se manteve na gestão do organismo.

Nesta entrevista à Antena 1, responde às críticas do adversário eleitoral, Laurentino Dias, assume que conta com o apoio de Pedro Proença, novo líder da FPF e que pretende ir além do orçamento do estado, para financiar o desporto português, através do Comité Olímpico.