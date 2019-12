Entrevista RTP. Jorge Jesus declara que Flamengo está no patamar dos melhores

O técnico do Flamengo explicou que o agente não queria aceitar propostas do Brasil devido ao historial de despedimentos de treinadores no futebol brasileiro. No entanto, Jorge Jesus declarou que não hesitou quando teve o convite do Flamengo.



“Já conhecia o Flamengo, era um dos maiores clubes do mundo em termos de adeptos. Havia a possibilidade de chegar o Campeonato do Mundo de Clubes, via Libertadores, que é um objetivo”.



Depois de revelar que teve convites do Vasco da Gama e do Atlético Mineiro, Jorge Jesus explicou que a sua primeira prioridade foi o campeonato brasileiro, apesar de o maior objetivo estar focado na competição continental da América do Sul.



“Houve uma geração que nunca tinha visto o Flamengo a ganhar uma Libertadores e tivemos a felicidade de ganhar os dois objetivos mais importantes”.



Jorge Jesus explicou que não pensou em trazer nada de novo ao futebol brasileiro e que estudou as características e mais-valias do plantel do Flamengo e que mostrou grande confiança no trabalho que podia desenvolver no Brasil.



“A minha crença [na vitória no Brasileirão e Libertadores] deve-se à forma como trabalhamos, naquilo que acreditamos. No entanto, só conseguimos transportar essas ideias consoante os jogadores que temos. E nós sentimos que tínhamos jogadores com talento para dentro do campo transportar aquilo que era a nossa ideia”.



Depois de vencer uma competição continental e de ter estado na final do Mundial de Clubes, em que perdeu para o Liverpool, o técnico português afirmou que o Flamengo está num patamar acima, no "patamar dos melhores clubes do mundo".



Sobre a questão de Alcochete, Jorge Jesus afirmou que depois dos acontecimentos na Academia do Sporting, o futebol mostrou que se pode seguir em frente e alcançar grandes feitos.



Quanto ao futuro, Jorge Jesus garantiu que vai cumprir o vínculo que o liga ao Flamengo até ao fim.