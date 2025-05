Entrevista RTP. Rui Borges concretiza sonho antigo ao alcançar o Jamor

Foto: Rui Borges festejou o primeiro título da carreira - Tiago Petinga - EPA

Em entrevista exclusiva à RTP, Rui Borges garantiu que o cansaço dos festejos já foi ultrapassado e que o Sporting está focado na partida no Jamor e que deseja fazer história pelo clube leonino, conquistando uma 'dobradinha' que foge há mais de 20 anos.



"A partir do momento em que começamos a treinar a equipa está ligada, está focada naquilo que é voltar a conquistar mais um título para aquilo que é a sua história".



O treinador do Sporting recusa favoritismos frente ao Benfica e invocou um contexto diferente de competitividade e espera um jogo dividido e destacou a qualidade dos intervenientes em campo. Rui Borges relembrou a final perdida para o FC Porto na temporada passada e espera que traga "motivação" para a partida de domingo.



Depois da lesão sofrida frente ao Vitória de Guimarães, Ousmane Diamonde mantém-se como dúvida para o jogo de domingo. Rui Borges admitiu que a escolha do defesa costa-marfinense para fazer parte da ficha de jogo só vai ser decidida mesmo em "cima do jogo".



Questionado sobre se vencer a 'dobradinha' vai cessar questões sobre se o técnico de Mirandela é o homem certo para comandar o Sporting, Rui Borges desvalorizou a situação e afirmou que apenas quer acrescentar valor ao trabalho.



"Acima de tudo quero acrescentar história ao Sporting e ficar nela por mais um bom motivo, por mais uma conquista, por uma 'dobradinha' que foge há algum tempo. É algo que, como atleta, também sonhava chegar a uma final da Taça de Portugal porque estando em escalões inferiores, numa fase inicial, disputamo-la e temos sempre esse desejo e esse sonho".



O técnico leonino quer desfrutar da experiência e terminá-la com mais um troféu.



Questionado ainda sobre Gyokeres, Rui Borges garantiu o sueco focado em vencer e marcar e que o seu futuro continua passar pelo Sporting já que ainda tem contrato com o clube leonino. Sobre o desafio de Pedro Gonçalves em conquistar o tricampeonato, o treinador garantiu que já pensa na próxima temporada e em revalidar o título.