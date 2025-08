Entrevista RTP. Victor Froholdt promete FC Porto ambicioso para lutar pelo campeonato

Foto: NurPhoto via AFP

Victor Froholdt, de apenas 19 anos, é o primeiro dinamarquês a vestir a camisola do FC Porto. Questionado pelo jornalista Marco Hélio o porquê da escolha, o internacional pela Dinamarca foi perentório.



"Em primeiro lugar, o FC Porto é um grande clube, com muita história, com muitos títulos, Liga dos Campeões. Depois senti que o FC Porto queria mesmo que eu viesse e vi boas perspetivas no clube".



O jogador garantiu que quer dar tudo pelo clube e quer ganhar jogos e títulos, apesar de a última temporada ter sido difícil para o FC Porto. Froholdt garantiu muito trabalho e empenho para mudar a situação.



"Penso que o grupo é muito bom e agora só temos de nos desenvolver como grupo, com entrosamento, junto do clube e da cidade, mantendo-nos próximos dos adeptos e do clube".



Vindo do Copenhaga, Froholdt admitiu que a dimensão do FC Porto é superior ao que está "habituado" mas que a cultura de vitória do antigo clube vai ajudá-lo, especialmente para orgulhar os adeptos.



O jogador falou também das qualidades e defeitos como jogador. O médio de 19 anos acredita que ainda tem muito para melhorar na capacidade técnica que oferece às equipas onde joga e destacou a qualidade técnica do futebol português e, em especial, do FC Porto.



Froholdt elogiou a cidade e o clube e a maneira como poderá evoluir em Portugal. O dinamarquês falou dos colegas de seleção a jogar em Portugal e garante que não existirão "amizades dinamarquesas" nos jogos.



Sobre Francesco Farioli, novo técnico do FC Porto, Victor Froholdt disse ter ficado com uma boa impressão e relembrou o trabalho do treinador italiano no Ajax.



"Ainda é um treinador jovem, com muita qualidade. Estou ansioso por treinar com ele e sei que fará todos os possíveis para ajudar o clube".



O jogador diz que é difícil antecipar como será o fim da temporada mas garante que a ambição do FC Porto será lutar pelo campeonato e ter boas prestações nas competições europeias.