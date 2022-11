Enzo Fernandez e Julian Draxler são baixas no Benfica para o jogo em Israel

Já com apuramento garantido para os oitavos-de-final, o Benfica joga frente ao Maccabi Haifa ainda a pensar no primeiro lugar do grupo.



À partida para a última jornada, os encarnados somam 11 pontos, os mesmos do Paris Saint-Germain que vai jogar, em Itália, com a Juventus.