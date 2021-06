Eriksen a recuperar após colapso no jogo Dinamarca-Finlândia

Foi um susto no relvado. A maior estrela do futebol dinamarquês caiu inanimado durante o jogo Dinamarca-Finlândia, para o Euro. Christian Eriksen foi sujeito a manobras de reanimação no relvado e acabou por deixar o campo numa maca, mas já se encontra "acordado e estabilizado".