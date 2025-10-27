Escândalo na Turquia. Centenas de árbitros fazem apostas desportivas

O presidente da Federação de Futebol da Turquia revelou que grande parte dos árbitros do país participam em apostas desportivas.

Nas ligas profissionais, 371 dos 571 árbitros ativos têm contas em sites de apostas. 152 deles estão ativamente a apostar.

O Comitê Disciplinar vai agora investigar os árbitros que deverão ser alvo de sanções

Os grandes clubes na Turquia pedem que a Federação partilhe os nomes dos árbitros e que a situação seja resolvida rapidamente.

Nos últimos anos, tem havido muitas queixas perante o desempenho da arbitragem nos jogos de futebol.
