Escândalo na Turquia. Centenas de árbitros fazem apostas desportivas

Nas ligas profissionais, 371 dos 571 árbitros ativos têm contas em sites de apostas. 152 deles estão ativamente a apostar.



O Comitê Disciplinar vai agora investigar os árbitros que deverão ser alvo de sanções



Os grandes clubes na Turquia pedem que a Federação partilhe os nomes dos árbitros e que a situação seja resolvida rapidamente.



Nos últimos anos, tem havido muitas queixas perante o desempenho da arbitragem nos jogos de futebol.