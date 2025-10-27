Desporto
Escândalo na Turquia. Centenas de árbitros fazem apostas desportivas
O presidente da Federação de Futebol da Turquia revelou que grande parte dos árbitros do país participam em apostas desportivas.
O Comitê Disciplinar vai agora investigar os árbitros que deverão ser alvo de sanções
Os grandes clubes na Turquia pedem que a Federação partilhe os nomes dos árbitros e que a situação seja resolvida rapidamente.
Nos últimos anos, tem havido muitas queixas perante o desempenho da arbitragem nos jogos de futebol.