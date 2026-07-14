Escândalo no Senegal. Participação no Mundial envolta em polémica

A equipa africana foi eliminada nos 16-avos de final e o selecionador Pape Thiaw acabou por pedir a demissão.



Depois disso, ficou a saber-se que o cozinheiro da equipa também foi despedido após acusações de assédio sexual.



O presidente da Federação senegalesa confirmou o afastamento, que aconteceu ainda no estágio nos Estados Unidos, e que tudo ficou em segredo para evitar o risco de intervenção da polícia americana.



O último episódio desta polémica participação do Senegal no Mundial teve o médico da equipa como protagonista.



Durante os últimos 10 anos esteve junto dos jogadores, mas afinal é ginecologista e obstetra de profissão, algo que a federação senegalesa só agora descobriu.