Desporto
Escândalo no Senegal. Participação no Mundial envolta em polémica
É polémico o balanço da participação do Senegal no Mundial de futebol. O selecionador pediu a demissão, um cozinheiro foi acusado de assédio sexual e um médico da equipa masculina mas que afinal tinha como especialidade ginecologia.
Depois disso, ficou a saber-se que o cozinheiro da equipa também foi despedido após acusações de assédio sexual.
O presidente da Federação senegalesa confirmou o afastamento, que aconteceu ainda no estágio nos Estados Unidos, e que tudo ficou em segredo para evitar o risco de intervenção da polícia americana.
O último episódio desta polémica participação do Senegal no Mundial teve o médico da equipa como protagonista.
Durante os últimos 10 anos esteve junto dos jogadores, mas afinal é ginecologista e obstetra de profissão, algo que a federação senegalesa só agora descobriu.