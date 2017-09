Espanha é campeã do mundo de hóquei em patins

Marin, a seis minutos do intervalo e Adroher, já no último minuto do primeiro tempo, deram vantagem a Espanha.



Portugal entrou muito bem no segundo tempo e conseguiu empatar a partida. O primeiro golo da equipa nacional foi assinado por Hélder Nunes.



O golo do empate surgiu pouco depois, por Gonçalo Alves. Mas os espanhóis acabaram por voltar à vantagem a dez minutos do final com um golo de Edu Lamas, que acabou por decidir esta final do Campeonato do Mundo de hóquei em patins.



A quatro segundos do final, Portugal dispôs de um livre direto e Hélder Nunes conseguiu levar Portugal para o prolongamento.



E mesmo no final do tempo extra, Diogo Rafael enviou a bola ao poste. O jogo foi depois para decisão nos penáltis.



Portugal converteu uma grande penalidade e os espanhóis duas. A Espanha sucede à Argentina, que venceu o último Mundial.