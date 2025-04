"Esta vitória dá-nos 3 pontos e a consistência que construímos nos últimos meses"

O treinador dos 'encarnados', Bruno Lage disse na conferência de imprensa após a derrota do FC porto por quatro bolas a uma, que a determinação de vir ao Porto era vencer. Um mérito que quis partilhar com os jogadores e equipa técnica.

Lage fala num jogo perfeito, onde os adeptos foram essenciais, tendo o treinador das 'águias' gostado muito de os ouvir cantar durante os 90 minutos.



Para Bruno Lage esta vitória deu ao Benfica "três pontos e a consistência que construímos nos últimos meses", refere.



O treinador encarnado lembra que ainda existem várias finais pela frente, mas a partir de agora o foco é na Taça de Portugal, com o Tirsense, já na próxima terça-feira.



"Não se pode marcar em todas as oportunidades, mas o importante é ver a equipa a crescer. A pressão cabe-nos a nós e temos de estar determinados e ter o foco no que se faz em campo", conclui.