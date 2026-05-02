"Estou indignado assim como todos os benfiquistas" - Rui Costa

"Aquilo que este senhor fez aqui é impedir que o Benfica chegue à Liga dos Campeões", referiu.



Rui Costa diz não compreender como um árbitro, que já no jogo entre o Casa Pia e o Benfica levantou polémica, tendo o clube da Luz contestado a nomeação para o jogo de hoje, não assinala de imediato o primeiro lance que deu penálti a favor das 'águias', um segundo lance em que a bola vai ao braço de um jogador do Famalicão e nem ao VAR recorreu, bem como o lance que deu origem a um golo do Famalicão, através de um canto em que , alegadamente a bola não saiu.



"Ninguém tem direito de decidir campeonatos a não ser jogadores", sublinhou o presidente benfiquista afirmando que a equipa sente-se injustiçada como qualquer benfiquista , rematou.

