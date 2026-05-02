Desporto
"Estou indignado assim como todos os benfiquistas" - Rui Costa
O presidente do Sport Lisboa e Benfica mostrou-se hoje indignado perante o que se passou no jogo do Famalicão arbitrado por Gustavo Correia, árbitro da AF Porto. Rui Costa diz mesmo que os lances capitais, avaliados pelo árbitro, são inaceitáveis e acusa-o de querer afastar o Benfica da 'Champions'.
Rui Costa diz não compreender como um árbitro, que já no jogo entre o Casa Pia e o Benfica levantou polémica, tendo o clube da Luz contestado a nomeação para o jogo de hoje, não assinala de imediato o primeiro lance que deu penálti a favor das 'águias', um segundo lance em que a bola vai ao braço de um jogador do Famalicão e nem ao VAR recorreu, bem como o lance que deu origem a um golo do Famalicão, através de um canto em que , alegadamente a bola não saiu.
"Ninguém tem direito de decidir campeonatos a não ser jogadores", sublinhou o presidente benfiquista afirmando que a equipa sente-se injustiçada como qualquer benfiquista , rematou.