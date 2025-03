Foto: Lusa

Hjulmand e Maxi Araújo falham o jogo do Sporting com o Estrela da Amadora. O dinamarquês completou uma série de cartões amarelos, frente ao Famalicão, e falha o jogo da jornada 27. O uruguaio foi expulso e é também carta fora do baralho de Rui Borges.