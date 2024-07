É deste encontro que sai o adversário de Portugal ou Eslovénia nos quartos de final. Os franceses passaram a fase de grupos no segundo lugar, atrás da Áustria.

A França está na máxima força. Mbappé vai jogar com uma máscara depois de ter partido o nariz, no primeiro jogo.



A Bélgica também passou a fase de grupos na segunda posição, atrás da Roménia e tem duas baixas no onze. Witsel e Meunier estão lesionados e não defrontam a seleção francesa.