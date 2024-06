Humberto Coelho, antigo selecionador nacional, recorda as memórias mais marcantes da carreira, no Estádio Nacional. Portugal volta a jogar no Jamor, a 8 de junho, com a Croácia, em mais um encontro de preparação para o Europeu.

A RTP conversou com o atual o selecionador, Roberto Martínez, e com quatro lendas do futebol nacional que passaram pelo Estádio Nacional.