Euro2024. Portugal vence na Islândia com golo de Ronaldo no jogo 200 pela seleção

Foto: José Sena Goulão - EPA

A seleção portuguesa continua 100% vitoriosa no grupo de apuramento para o Europeu 2024. Portugal foi vencer a Islândia por 1-0, com golo de Cristiano Ronaldo no jogo 200 na seleção.