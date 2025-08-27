Eurobasket. Portugal estreia-se face à República Checa em jogo `chave`

No grupo de Portugal estão as equipas da Sérvia, Turquia, Letónia e Estónia, com os quatro primeiros de cada grupo a seguirem para os oitavos de final.



Portugal, que regressa ao Europeu após ausências prolongadas, conta com Neemias Queta, poste dos Boston Celtics, como principal figura.





O jogo está marcado para as 14h45 locais (12h45 em Lisboa), na Xiomani Arena.





Na preparação para o torneio, Portugal realizou seis jogos, vencendo Espanha (campeã europeia), Islândia, Suécia e Sporting, e perdendo frente à Espanha B e à Argentina. Após o confronto com os checos, a equipa portuguesa defronta Sérvia, Turquia, Letónia e Estónia, com o objetivo de garantir um lugar entre os quatro primeiros do grupo.



A fase final do Eurobasket decorre entre hoje e 14 de setembro em Riga, Limassol, Tampere e Katowice.