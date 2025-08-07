Eurobasket. Portugal perdeu com a Espanha
Foto: Lusa
Portugal continua a preparação para o Eurobasket. No segundo jogo realizado contra Espanha, os Linces perderam e o selecionador Mário Gomes falou numa derrota justa dos portugueses.
"A derrota é merecida e só espero que nos seja útil. E para nos Ser útil tem de se aprender, quer nas vitórias, quer nas derrotas".
Portugal perdeu 63-64 com a Espanha. A equipa liderada por Mário Gomes vai iniciar o campeonato europeu de basquetebol em Riga, no dia 27 de agosto, num grupo em que vai ter de defrontar a Letónia, Estónia, Chéquia, Sérvia e Turquia.