Eurobasket. Portugal perdeu com a Espanha

"A derrota é merecida e só espero que nos seja útil. E para nos Ser útil tem de se aprender, quer nas vitórias, quer nas derrotas".





Portugal perdeu 63-64 com a Espanha. A equipa liderada por Mário Gomes vai iniciar o campeonato europeu de basquetebol em Riga, no dia 27 de agosto, num grupo em que vai ter de defrontar a Letónia, Estónia, Chéquia, Sérvia e Turquia.