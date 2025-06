Portugal joga já na próxima quinta-feira com a Espanha no Europeu de futebol feminino. Jéssica Silva treinou condicionada e juntou-se a Kika Nazareth e Lúcia Alves. As "Navegadoras" estreiam-se frente às campeãs do mundo em Berna e sob a ameaça do muito calor que se faz sentir na Suíça.