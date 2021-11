Europeu Hóquei em Patins. Portugal defronta Alemanha

O Campeonato da Europa vai ser entre França, Portugal, Espanha, Itália, Andorra e Alemanha.



Todas as seleções vão defrontar-se até sexta-feira e, no sábado, as duas melhores encontrar-se-ão na final.



Em Paredes, Portugal vai estrear-se esta segunda-feira diante dos germânicos num jogo com transmissão em directo na RTP1, a partir das 21h45.