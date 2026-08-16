Europeus de Atletismo. Vanessa Carvalho em 24.º lugar na maratona feminina

Vanessa Carvalho, que foi 51.ª na meia maratona em Roma2024, cumpriu as oito voltas ao circuito citadino num registo abaixo do seu recorde pessoal (02:32.23) e do seu melhor tempo de 2026 (02:32.43).



Depois da maratonista do Sporting de Braga, de 34 anos, chegaram as duas atletas do São Salvador do Campo, Sara Duarte e Mónica Silva, na 38.ª e 44.ª posições, respetivamente.



Sara Duarte, de 27 anos, que tem como marca de referência 02:32.23 horas, feitos já este ano, na sua única experiência na distância, terminou com o tempo de 2:41.13, a 18.47 de Vainio, enquanto Mónica Silva, um ano mais nova, foi 44.ª, em 02:46.06, a 23.40 da medalha de ouro, igualmente aquém do seu recente recorde pessoal (02:39.11, também na estreia).



Apesar de a última medalha lusa na maratona feminina em Europeus ter sido a de bronze, por Jessica Augusto, em Zurique2014, os três títulos europeus de Rosa Mota, em Atenas1982, Estugarda1986 e Split1990, e os dois de Manuela Machado, em Helsínquia1994 e Budapeste1998, fazem desta prova a que mais títulos e medalhas proporcionou a Portugal.



Depois de liderar toda a prova, a finlandesa Alisa Vainio conquistou a medalha de ouro, em 02:22.26 horas, o novo recorde dos campeonatos, à frente da húngara Lili Anna Vindics-Tóth (02:27,21) e da britânica Abbie Donnelly (02:27.33), segunda e terceira classificadas, respetivamente.



Já Carlos Costa, único representante português na maratona dos Europeus de atletismo Birmingham2026, concluiu hoje a prova na 46.ª posição, em 02:23.41 horas, a 14.30 minutos do campeão, o alemão Amanal Petros.



Petros, vice-campeão do mundo em Tóquio2025, conquistou a medalha de ouro com o tempo de 02:09.11 horas, o novo recorde dos Campeonatos da Europa, deixando o italiano Pietro Riva e o israelita Gashau Ayala na segunda e terceira posições, a sete e 10 segundos, respetivamente.



O atleta e presidente do Vizela Corre, de 40 anos, completou os 42,195 quilómetros do percurso no centro de Birmingham em 02:23.41, uma marca abaixo do seu melhor resultado (02:15.33), conseguido já em 2026.



O melhor resultado português na maratona masculina em Europeus foi alcançado por António Rodrigues, com o sexto lugar em Helsínquia1994.