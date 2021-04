Europeus de Judo. Telma Monteiro é campeã da Europa pela sexta vez

A judoca Telma Monteiro venceu a eslovena Kaja Kajzer por 'ippon' e sagrou-se campeã da Europa pela sexta vez. A portuguesa, a competir em Lisboa, conseguiu mais um grande feito e fecha o dia com a segunda medalha para Portugal, depois do Bronze de João Crisóstomo.