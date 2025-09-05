Exclusivo RTP. Roberto Martínez diz que "concentração tem de ser máxima"
Foto: Lusa
É o início da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de Futebol de 2026. Portugal arranca este sábado essa etapa. Uma dupla jornada que começa na Arménia. Martínez diz que a seleção partilha sonho de Diogo Jota de vencer o Mundial e garante que Ronaldo tem mostrado níveis de performance excecionais.
Numa entrevista exclusiva com o selecionador nacional, Martínez diz que agora a seleção é uma equipa mais preparada.
O seleccionador Roberto Martinez fez, esta sexta-feira, a antevisão do primeiro jogo frente à Arménia. Um desafio que ficará marcado pela memória do falecido Diogo Jota, diz o treinador. "Todos sentimos o luto de forma diferente, mas sentimos da mesma maneira o sonho do Diogo Jota que era ganhar o munidal. Agora partilhamos esse sonho e vamos desfrutar dessa responsabilidade de tentar dar tudo para atingir o sonho".
O selecionador fala ainda de Cristiano Ronaldo. Roberto Martínez diz que a decisão sobre fazer alinhar o jogador nas partidas de qualificação não é uma decisão pessoal, é uma decisão sobre o nível de alto rendimento que temos. "E o nosso capitão tem mostrado uns níveis de performance excecionais", diz o treinador.