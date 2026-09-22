Fábio Silva fala da estreia na seleção e do "privilégio" de jogar com Cristiano Ronaldo

Aos 24 anos, Fábio Silva é uma das principais novidades da lista de convocados do novo selecionador. O avançado afirmou querer aprender muito com Jorge jesus, referindo que sempre acompanhou o trabalho do técnico.





"Sou dos poucos que não teve oportunidade de trabalhar com ele, mas sempre acompanhei o trabalho. Sei como os jogadores ficam melhores com ele. Sou mais um para ficar melhor. Acho que posso aprender grandes coisas", afirmou o avançado.





Jogar com Cristiano Ronaldo: "É um prazer e enorme privilégio"



Instado a comentar a concorrência direta na frente de ataque e a pressão de disputar um lugar com o capitão e maior referência da equipa das quinas, Fábio Silva rejeitou qualquer cenário de frustração.



"É mais um prazer para mim e aprender com ele. É um ídolo, a pessoa em que sempre me inspirei, sempre quis ter estes momentos com ele, estar nos treinos, nos jogos. Graças a Deus consegui ter este tempo. Tento aprender com ele, saber o que posso melhorar. É nisso que me vou focar. Obviamente toda a gente sabe o valor dele, estou aqui para aprender com ele e é um orgulho para mim", disse.







A ferida aberta com o passado no FC Porto e o clássico



Um dos momentos da antevisão prendeu-se com a sua ligação ao FC Porto, clube onde fez a sua formação e se estreou como profissional. Fábio Silva admitiu que a saída precoce deixou marcas, acrescentando que viu o clássico entre FC Porto e Benfica.



"Sim, obviamente fui ver o jogo, fui ver o meu clube. Toda a gente sabe que sou portista, que acompanho muito. O futuro nunca se sabe. Mas como já disse muitas vezes, é uma mágoa que tenho na minha carreira, a forma precipitada como saí do FC Porto. Um dia quem sabe, se as coisas se proporcionarem, gostava de voltar", acrescentou.





Com quatro golos em seis jogos, Silva está a viver o melhor arranque de temporada da carreira no Borussia Dortmund, situação que deixa o avançado satisfeito, mas com os "pés bem assentes no chão".



"Sei que ainda tenho muito para melhorar. Mas, sim, sinto-me melhor preparado e talvez mais experiente", concluiu.













