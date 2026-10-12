Famalicão e Alverca encerram oitava jornada da edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, no terreno dos minhotos, num duelo entre emblemas do meio da tabela que procuram continuar num registo vitorioso na competição.
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Desporto
Famalicão - Alverca
RTP
Antes de nova interrupção do campeonato para os jogos da Taça de Portugal, o Alverca, para já no 10.º posto com oito pontos, vai tentar chegar ao terceiro triunfo seguido, depois de ter arrancado a I Liga sem vitórias nas primeiras cinco rondas.
Já o Famalicão, 13.º com sete pontos, vem de golear no terreno do Nacional (4-0) na jornada anterior e procura a segunda vitória consecutiva e o quinto jogo sem perder, numa série que inclui três empates.