Famalicão - Alverca

Famalicão e Alverca encerram oitava jornada da edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, no terreno dos minhotos, num duelo entre emblemas do meio da tabela que procuram continuar num registo vitorioso na competição.

Antes de nova interrupção do campeonato para os jogos da Taça de Portugal, o Alverca, para já no 10.º posto com oito pontos, vai tentar chegar ao terceiro triunfo seguido, depois de ter arrancado a I Liga sem vitórias nas primeiras cinco rondas.



Já o Famalicão, 13.º com sete pontos, vem de golear no terreno do Nacional (4-0) na jornada anterior e procura a segunda vitória consecutiva e o quinto jogo sem perder, numa série que inclui três empates.

