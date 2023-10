O Sporting sofreu para conseguir a liderança isolada do Campeonato. A jogar contra dez, sofreu dois golos do Farense e só conseguiu a vitória aos 90, de penálti. Ganhou 3-2.

O treinador do Farense queixou-se da dualidade de critérios na arbitragem. Já o técnico do Sporting considerou justa a vitória dos leões, mas injusta a derrota do Farense.