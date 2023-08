Depois de ter perdido na primeira jornada, frente ao Casa Pia, Farense deve apresentar alterações frente ao Porto. José Mota pode fazer algumas mexidas no onze para o jogo com o Futebol Clube do Porto. Rafael Barbosa poderá entrar para a equipa titular.

O técnico reconhece as dificuldades que vai ter no desafio de hoje.



Em 24 jogos no dragão, os algarvios perderam sempre.