Desporto
FC Porto
Farioli promove estreia. Guardião João Costa deverá ser utilizado este sábado
João Costa deve estrear-se amanhã na baliza do Porto. O terceiro guarda-redes deverá ser utilizado no decorrer da partida na receção ao Santa Clara.
Amanhã é o dia de consagração da equipa. Joga no Dragão às 15h30. É lá que vai receber a Taça de Campeão.
Depois a equipa vai seguir de barco pela Ribeira do Porto e daí sobe para a Avenida dos Aliados para, quatro anos depois, voltar a subir à varanda da câmara municipal.
Farioli voltou a elogiar José Mourinho.