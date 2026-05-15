Farioli promove estreia. Guardião João Costa deverá ser utilizado este sábado

Farioli prepara assim a chamada do trigésimo segundo jogador utilizado na conquista deste campeonato.



Amanhã é o dia de consagração da equipa. Joga no Dragão às 15h30. É lá que vai receber a Taça de Campeão.



Depois a equipa vai seguir de barco pela Ribeira do Porto e daí sobe para a Avenida dos Aliados para, quatro anos depois, voltar a subir à varanda da câmara municipal.



Farioli voltou a elogiar José Mourinho.