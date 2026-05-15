Farioli promove estreia. Guardião João Costa deverá ser utilizado este sábado

Farioli promove estreia. Guardião João Costa deverá ser utilizado este sábado

João Costa deve estrear-se amanhã na baliza do Porto. O terceiro guarda-redes deverá ser utilizado no decorrer da partida na receção ao Santa Clara.

RTP /
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Farioli prepara assim a chamada do trigésimo segundo jogador utilizado na conquista deste campeonato.

Amanhã é o dia de consagração da equipa. Joga no Dragão às 15h30. É lá que vai receber a Taça de Campeão.

Depois a equipa vai seguir de barco pela Ribeira do Porto e daí sobe para a Avenida dos Aliados para, quatro anos depois, voltar a subir à varanda da câmara municipal.

Farioli voltou a elogiar José Mourinho.
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