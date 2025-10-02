Farioli vaticina "grande noite europeia"

"Um grande desafio, frente a uma grande equipa, com uma excelente história. Temos de ser fortes em termos coletivos. O Estrela Vermelha tem muito talento e nós temos de estar preparados", disse o técnico italiano, em conferência de imprensa, no Olival.

Com três jogos em seis dias (Arouca no passado fim-de-semana e Benficano próximo domingo), Farioli admitiu que pode fazer alterações na equipa: "A gestão do grupo é muito importante, principalmente quando jogamos três jogos num espaço de seis dias. Claro que o esforço é diferente do habitual. Mas já trabalhámos há alguns meses para estarmos preparados para este período. Ter pernas frescas e a mente limpa será certamente importante."