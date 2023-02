FC Porto com sete baixas para o clássico em Alvalade

Além do médio canadiano, que, de acordo com os campeões nacionais, já evoluiu para treino condicionado na sessão de hoje, Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Otávio e os brasileiros Wendell, Gabriel Veron e Evanilson estão a debelar as respetivas mazelas.“Não podemos esconder que realmente temos sete atletas de fora e ficamos com menos soluções. Agora, não fazemos desse fator algo que seja decisivo para o encontro. O meu discurso normalmente é de acreditar em toda a gente. Basta que tenha 11 [jogadores de início] e alguns no banco, mesmo não sabendo se tenho os suficientes para completá-lo. Estamos cá para dar luta, trabalhar e com o pensamento em somar três pontos, que são importantíssimos na nossa caminhada”, apontou o técnico, em conferência de imprensa.Sérgio Conceição lembrou que “é a primeira vez que acontece estar com tanta gente de fora” nos cinco anos e meio à frente do FC Porto, embora reconheça que “o histórico de lesões” do clube “é bom”, antes de optar por focar “nas soluções que estão disponíveis”.“É um bocadinho por tudo. As lesões acontecem… O nosso fisiologista, os preparadores físicos e o departamento médico são muito competentes. Olhamos para cada pormenor, mas, às vezes, não podemos evitar situações como a do Stephen Eustáquio, que sofreu uma pancada no joelho num jogo. Na véspera da visita ao Académico de Viseu, o Fábio Cardoso também se magoou no início do treino e não era de prever. Algumas [lesões] acontecem pela tal fadiga, um calendário apertado e uma densidade competitiva muito grande. É um bom sinal, de que estamos em todas as provas, mas faz parte”, analisou.O clássico regressa duas semanas depois de os portistas terem arrebatado pela primeira vez a Taça da Liga, ao baterem então bicampeão em título Sporting (2-0), na final da 16.ª edição, em Leiria, passando a deter os quatro principais troféus internos em simultâneo.“Não vou partilhar nada. Houve uma ou outra exceção, mas não é normal em mim dizer quem vai jogar e como vamos jogar. Posso jogar de formas diferentes com os mesmos atletas. Os bons jogadores complementam-se sempre”, agregou Sérgio Conceição, que viu igualmente os ‘dragões’ vencerem os ‘leões’ na terceira ronda do campeonato (3-0).O FC Porto, segundo classificado, com 45 pontos, oito abaixo do líder Benfica, que tem mais um desafio disputado, e dois acima do Sporting de Braga, terceiro, visita o Sporting, quarto, com 38, no domingo, às 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida da 20.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.





(Foto Lusa)