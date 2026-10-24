O FC Porto venceu no terreno do Gil Vicente por 1-0, com o golo decisivo a ser apontado por Borja Sainz, que premiou uma exibição de domínio, ainda que pouco inspirado.
FC Porto continua invicto no campeonato
Com a formação de Barcelos, que ficou reduzida a 10 jogadores, aos 81 minutos, por cartão vermelho direto mostrado a Marvin Elimbi, a mostrar uma postura mais resguardada, o golo do extremo espanhol, aos 63 minutos, materializou o domínio portista.
Com este resultado, os 'dragões' chegam a um pleno de nove vitórias no campeonato (27 pontos), que é já o melhor arranque do clube desde 1939/40, quando conseguiu um registo imaculado nas 13 rondas inaugurais.
O conjunto 'azul e branco' pressiona os rivais Benfica e Sporting, que completam o pódio e ainda não entraram em campo na jornada nove, ficando a oito e nove pontos de distância, provisoriamente.
Por sua vez, os barcelenses veem interrompido um ciclo de três vitórias seguidas, entre I Liga e Taça de Portugal, mantendo os 14 pontos, de momento na sétima posição.
Do lado gilista, Luís Pinto fez entrar Joelson e Walace França para os lugares de Gil Martins e Kaba, numa linha de continuidade em relação ao triunfo em Braga (2-1), da última ronda, na segunda-feira.
O campeão nacional apenas apresentou duas trocas face à derrota frente ao PSV Eindhoven (1-0), na terça-feira, para a Liga dos Campeões, com André Silva a render Samu e Borja Sainz a substituir Pietuszewski, após o polaco, que estava previsto iniciar, ter sentido um desconforto na coxa esquerda durante o aquecimento.
Logo ao sexto minuto, o perigo surgiu nos dois sentidos, primeiro na área portista, com Santi García a permitir o corte de Alberto Costa no momento decisivo e, no contra-ataque dos visitantes, o guarda-redes Lucão negou a Borja Sainz um golo praticamente certo.
Já em cima do intervalo, Jan Bednarek testou os melhores reflexos do guardião gilista, em cabeceamento na sequência de um pontapé de canto.
Na metade complementar, o FC Porto intensificou a sua pressão sobre a linha defensiva contrária e acabou por chegar à vantagem.
Aos 63 minutos, Froholdt cruzou pelo corredor direito para Samu, que não conseguiu captar a bola e viu-a sobrar para Sainz, que, ao segundo poste, recebeu com o peito e, sem deixar o esférico, atirou para o fundo das redes.
Após chegarem à vantagem, os líderes do campeonato permitiram ao Gil Vicente uma boa ocasião de golo, aos 80 minutos, quando Murilo obrigou Diogo Costa a uma intervenção muito apertada, a partir de um remate de meia-distância.
Logo a seguir, Elimbi foi expulso, de forma direta, num lance em que entrou de forma perigosa sobre Pepê, quando este lhe escapou em velocidade e ganhava uma posição muito vantajosa rumo à baliza.
Com a vantagem numérica, o FC Porto teve facilidades em 'congelar' a vantagem mínima até final e impôs um fim à sequência de duas derrotas consecutivas, ambas na Liga dos Campeões, a pior desde que Francesco Farioli assumiu o comando técnico.