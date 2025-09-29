EM DIRETO
FC Porto e Arouca encerram hoje a jornada 7 do Campeonato

por Antena 1

Reuters

O FC Porto joga esta noite em casa do Arouca, depois de muita polémica relacionada com o adiamento deste encontro.

Um adversário que mereceu grandes elogios por parte do treinador dos ‘dragões’, Francesco Farioli.

Do lado do Arouca, o técnico Vasco Seabra, espera encontrar uma equipa do FC Porto muito agressiva e intensa.

O Arouca - Futebol Clube do Porto, atem inicio marcado para as 8 da noite, com relato em direto na Antena 1.

