FC Porto é o clube de futebol mais transparente de Portugal, revela a SIGA

O Futebol Clube do Porto é o clube português mais bem posicionado nesta lista do projeto Índice de Transparência Desportiva liderado pela SIGA, uma organização global sem fins lucrativos que se dedica a promover a integridade e a transparência no desporto.





O Porto está no lugar 169 da tabela geral, que inclui clubes, federações e ligas de vários tipos de desporto, lado a lado, por exemplo, com o Barcelona ou o Bayer Leverkussen. É também neste lugar que se encontra a Liga Portugal.





Se tivermos em atenção ao ranking só dos clubes de futebol, o Porto aparece em 46º lugar no geral, o primeiro em Portugal.





O Sporting clube de Portugal surge na posição 214 da lista geral, ao lado do Atlético de Madrid ou dos suíços do Young boys. Se nos centrarmos apenas no ranking dos clubes de futebol, o Sporting ocupa o lugar 69 no geral, o segundo em Portugal





Já o Benfica aparece mais abaixo na tabela geral no lugar 280 onde também estão clubes como o Feynnord, o AZ Alkmaar ou o Dínamo de Bucareste. No ranking que se refere só aos clubes de futebol o Benfica aparece em 96º lugar no geral, o terceiro em Portugal.





No que ao futebol se refere, os clubes considerados como mais transparentes são o ACMilan e a Juventus. O Real Madrid, por exemplo, aparece em décimo lugar na tabela geral.





Neste ranking as Federações Portuguesas de Ténis e de Golfe aparecem como as mais transparentes do país.no que se refere às federações de futebol em todos os países analisados – e está lado a lado com as Federações Portuguesas de Natação e Ginástica.

A avaliação baseou-se em 15 Indicadores Universais de Transparência. Entre outras referências foram analisados dados relativos ao domínio organizacional como a existência de um código de conduta, a composição do conselho de administração, a lista de patrocinadores ou a assembleia geral.





No domínio operacional os investigadores analisaram a política de igualde de oportunidades, de privacidade e segurança e dados, de proteção de denunciante e as políticas sobre apostas desportivas.





Já no domínio financeiro os tópicos de análise basearam-se na Conformidade com normas contabilísticas, na divulgação e relatórios financeiros, nas políticas de contratação pública e nas medidas anti-corrupção.

O Índice de Transparência Desportiva é cofinanciado pela União Europeia através do Programa ERASMUS+ com um orçamento total de cerca de 400.000€ ao longo de 30 meses.





Este índice será atualizado e ampliado anualmente em termos de representatividade.