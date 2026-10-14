FC Porto `permitiu` reviravolta do Betis

A primeira parte foi dominada pela forte pressão e pendor ofensivo da formação espanhola. Sob o comando de Manuel Pellegrini, o Betis assumiu o controlo das despesas do jogo e cedo dispuseram duas grandes oportunidades de golo. Primeiro por Abde com um remate rasteiro para defesa para canto de Diogo Costa, depois através de um remate à malha lateral de Marc Roca.



Depois deste início asfixiante do Betis, André Silva esteve perto de marcar para os azuis e brancos. Má reposição do guarda-redes Álvaro Vallés a oferecer a bola a André Silva, que na primeira oportunidade procurou marcar de chapéu e no ressalto, já na pequena área, cabeceou à barra.



Perto do intervalo, o FC Porto dispôs do momento de maior frissom da primeira metade. À passagem do minuto 42, o jovem lateral Martim Fernandes conseguiu introduzir a bola na baliza do Betis. Contudo, após intervenção do VAR, o lance acabou por ser invalidado por mão na bola na área de Borja Sainz.



Logo a abrir a segunda parte, o Betis inaugurou o marcador. Grande golo de Abde (Abdessamad Ezzalzouli) que, com um remate em arco, deixou Diogo Costa pregado ao relvado. O golo pareceu ter adormecido os azuis e brancos que numa perda de bolo infantil permitiu que Anthony rematasse ao poste, no coração da área.



Na resposta, Gabri Veiga restabeleceu a igualdade num livre direto superiormente apontado. Como se diz na gíria futebolística, a bola entrou na gaveta ou onde a coruja dorme. Grande golo do espanhol.



Após um belo desenho ofensivo dos dragões, o FC Porto voltou a marcar através de um míssil de Samu. O espanhol tabelou com Pepê e rematou fortíssimo para o fundo das redes do Betis.



A equipa espanhola em desvantagem procurou restabelecer a igualdade. Depois de uma grande jogada individual de Anthony, o brasileiro partiu tudo, cruzou rasteiro e o colombiano Cucho Hernández disparou para o 2-2.



Perto do final, minuto 82 e após revisão VAR, o árbitro assinalou grande penalidade contra o FC Porto. Isco da marca do castigo máximo não perdoou, bola para um lado guarda-redes para o outro.



Os campeões nacionais, que tinham perdido com o Manchester City na primeira jornada, seguem sem pontos na fase de liga, em 29.º lugar, e na próxima semana recebem os neerlandeses do PSV, na terceira ronda, enquanto o Betis é uma de nove equipas com seis pontos, entre as quais o Sporting.

