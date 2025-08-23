FC Porto recebe Casa Pia com duas baixas
O Porto recebe amanhã, às 18h00, o Casa Pia e há duas baixas confirmadas nos dragões para o encontro. Martim Fernandes e Samu estão lesionados e não são opção para Francesco Farioli.
Já o avançado espanhol tem um problema muscular. Não joga amanhã mas vai tentar recuperar a tempo do clássico com o Sporting marcado para o próximo sábado, em Alvalade.
O treinador do FC Porto falou na possível saída de Rodrigo Mora para a Arábia Saudita.
Francesco Farioli disse que o avançado dos Dragões está convocado para o jogo com o Casa Pia.
O treinador do Casa Pia não tem problemas em admitir que o FC Porto é favorito. Ainda assim, João Pereira diz que quer ganhar no Dragão.