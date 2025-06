FC Porto recebido com protestos e petardos no regresso dos EUA

O FC Porto foi recebido com arremesso de petardos e sinais claros de insatisfação por parte de alguns adeptos, depois da má participação no Mundial de Clubes.

A comitiva azul e branca chegou ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro pouco antes da meia-noite.



Um forte dispositivo de segurança manteve os adeptos à distância, neste regresso da equipa dos Estados Unidos.



André Villas-Boas, Martín Anselmi e alguns dos jogadores foram visados pelos adeptos, que pediam o afastamento do técnico argentino.



O FC Porto foi eliminado na fase de grupos do Mundial de Clubes.



Terminou no terceiro lugar e sem vencer qualquer jogo. Somou dois empates e uma derrota.